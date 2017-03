Rangendingen Schützen haben Brandfolgen weitgehend überwunden

Auch Oberschützenmeister Jörg Länge gab einen positiven Bericht zum Vereinsgeschehen. Der Teilbrand des Schützenhauses sei "für viele schon in Vergessenheit geraten", im Schützenhaus herrsche wieder ein "normaler Ablauf", freute er sich. Nicht so schnell überwinden lassen sich aber die finanziellen Belastung, die durch die Beseitigung der Brandfolgen entstanden.

Umso besser, dass die öffentlichen Veranstaltungen im Schützenhaus, wie Gemeindepokalschießen und Vatertagshockete, alle Erwartungen übertreffen konnten. Sie sind Haupteinnahmequellen des Vereins.

Länge lobte auch die Jugendarbeit. Verantwortlich für diesen Erfolg seien vor allem Dietmar Schmid und Ralf Dieringer. In der Gruppe stimme die Kameradschaft, und mit hervorragenden Leistungen bei Bezirks- und Landesmeisterschaften durch Anna Dieringer, Sofia Dieringer und Kai Steinhilber habe man auch auf sportlicher Ebene gepunktet. Anne Kohler schoss sogar bei den Deutschen Meisterschaften in München – zum dritten Mal in Folge. Auch für dieses Jahr haben die Jungschützen bei den Kreismeisterschaften bereits erfolgreich die Weichen für das neue Jahr gestellt.