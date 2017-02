Rangendingen Saukopfessen mit Blasmusik-Combos

Wer an Schillings Wohnhaus in der Lehmgrubenstraße vorbeifährt, sieht: hier ist etwas Besonderes geboten. Vor der Garage dampft ein alter Holzkessel, in einer Feuerschale brennt ein gemütliches Feuer. Drumherum stehen ein paar Personen verschiedenen Alters in zerlumpten Klamotten. Mancher von ihnen hat ein Instrument umgehängt, und ein paar junge Lumpenmusikanten spielen übermütig ein paar Takte alter Fasnetslieder. Es sieht so aus, dass sie alle auf etwas Großes warten.

Mehrere Tage sind Mathias Schilling und seine Frau Sabine damit beschäftigt, das Fest für ihre Bekannten vorzubereiten. Tische müssen aufgestellt werden, alles muss hergerichtet und der Kessel eingeheizt werden. Doch für sein Saukopfessen scheint dem Vollblut-Musikanten nichts zu viel. Wer einmal dabei gewesen ist, der weiß auch weshalb.

Denn neben dem deftigen Fleisch aus dem Holzkessel bietet das Fest vor allem eins: eine Riesenportion Geselligkeit. Zuerst einmal wird rustikal gevespert. Es gibt einen Saukopf und deftiges Kesselfleisch, das zuvor in dem großen Kessel vor dem Haus so lange kocht, bis es butterweich in großen Schüsseln auf den Tisch kommt. Gegessen wird im Partykeller und der Garage, wo Tische und Bänke eng beieinander stehen. Menschen mit Berührungsängsten sind hier fehl am Platze. Alle langen kräftig zu.