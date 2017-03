Rangendingen Rotwein reift in Rangendinger Eiche

Eauze ist die Hauptstadt des Armagnac und gleichzeitig Hauptort des gleich- namigen Kantons. Dass Hölzer aus der Region um den Zoller in die Fassproduktion verkauft werden, ist laut Schmidt keine Seltenheit. Als in den 1990er-Jahren die Preise der Eiche wegen ihres dunklen und damals als altmodisch geltenden Holzes total im Keller waren, sei es auch den Fasseichen mit zu verdanken gewesen, dass die Baumart auf dem Stammholzmarkt langsam wieder an Bedeutung gewann. "Sie haben die Eichenpreise wieder in die Höhe gelupft", erzählt Schmidt.

Seit einigen Jahren erlebe das harte und schwere Holz auch auf dem Möbelmarkt eine Renaissance. "Dunkles Eichenholz ist wieder in Mode", so Schmidt. Damit einhergehend sei die Nachfrage entsprechend gestiegen, die das Holz zu einem "knappen Gut" mache und den "Höhenflug der Eiche" mit "astronomischen Preisen" auf dem Markt vergolde. Damit ist auch erklärt, dass sogar Holzkäufer aus Südfrankreich für Eichen aus dem Hohenzollerischen mitbieten.

Bezeichnenderweise erzielten bei der diesjährigen Submission in Ohmenhausen Furnierhölzer aus Eiche die höchsten Preise, wie Schmidt verrät. Der teuerste Stamm brachte dem Besitzer stolze 4000 Euro und stammt aus dem Hechinger Stadtwald. Das astfreie Holz der Fasseichen liegt eine Preisstufe darunter, etwa gleichauf mit den Stämmen für die Massivholzproduktion und die gefragten Landhausdielen. Das preisgünstigste Holz geht laut Schmidt in die Parkettproduktion. Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des Holzes machten die Eiche im Augenblick zu einem der wertvollsten Hölzer, für deren Festmeter bis zu 800 Euro bezahlt würden, so der Forstfachmann.

Das Reservoir an Eichenholz in einem Wald vergleicht Schmidt daher gerne mit einem Aktienfond: "Wenn es gut läuft, wird die Eiche verkauft, wenn der Preis im Keller ist, lässt man sie halt noch ein paar Jahre stehen."

Nachhaltig: Ein paar schöne Exemplare bleiben stehen

Die Fasseichen aus Rangendingen standen am Steilhang des Mönchsgrabens, im hintersten Teil der Hochburg. Wegen der schwierigen Zugänglichkeit und der extremen Hanglage mussten die Stämme laut Schmidt mit einem Seilkran geerntet werden. Doch der Einsatz hat sich gelohnt, da bei der Submission Spitzenpreise erzielt wurden.

Und weil im Rangendinger Wald nachhaltig gewirtschaftet wird, blieben natürlich auch noch ein paar schöne Fasseichen stehen. Wer weiß, was für edle Tropfen dann in einigen Jahren in ihrem Holz einmal reifen werden.