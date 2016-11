Rangendingen Rottenburg übernimmt das Regiepult

Günstigstes Angebot kam von den Stadtwerken Rottenburg

Also wurden Angebote für die Übernahme einer technischen Betriebsführerschaft eingeholt, mit deren Hilfe man solche Auflagen erfüllen kann. Die günstigste Offerte kam von den SWR und letztlich stimmte auch die Verbandsversammlung mit ihren Vertreter aus den Gemeinden Haigerloch, Rangendingen, Hirrlingen und Rottenburg dieser Lösung zu.

Beim Rückblick auf das Jahr 2015 berichtete Verbandschef Widmaier, dass das Institut IWW aus Mühlheim eine umfangreiche Untersuchung gestartet habe, um herauszufinden, warum das Wasser in den örtlichen Leitungsnetzen immer wieder trüb ist. Die Trübungen stammen offenbar weniger von Korrosionen in den Leitungen, sondern vielmehr von der "Verschleppung sedimentierter Partikel". Einfacher ausgedrückt: Die seit 2003 im Wasserwerk "Hirrlinger Mühlen" betriebene Enthärtungsanlage erzeugt zwar weicheres Wasser, aber genau dieses löst eisenhaltige Partikel aus den Wasserleitungen.

Zur Lösung dieses Problems, läuft deshalb seit Oktober in Bietenhausen eine Versuchsanlage – sozusagen ein kleines Wasserwerk. Um diese Aufbereitungstechnik weiter zu optimieren, ist nächstes Jahr eine Investition von 110 000 Euro geplant.

Den größten Brocken den es für den Zweckverband im neuen Jahr aber zu schultern gilt, ist der Bau einer Wasserleitung vom Hochbehälter in Stetten zum Hochbehälter in Haigerloch, dafür stellt der Verband 560000 Euro bereit. Hinzu kommt der Bau einer Druckerhöhungsanlage im Tiefbehälter in Haigerloch für rund 253000 Euro. Insgesamt investiert der Verband 2017 rund 1,16 Millionen Euro in diverse Aufgaben.

Was das Betriebsjahr 2015 angeht, so konnte das Wasserwerk nach einem Filterumbau im Februar wieder ordnungsgemäß betrieben werden. Es gab laut Widmaier keine weiteren Betriebsstörungen oder Rohrbrüche. 2015 wurden an die vier Verbandsgemeinden 893 000 Kubikmeter Wasser verkauft und damit knapp 43 000 Kubikmeter mehr als 2014. Dadurch sank der Wasserbezugspreis für die Gemeinden geringfügig auf 1,14 Euro pro Kubikmeter. Dem Jahresabschluss 2015 und dem Wirtschaftsplan 2017 stimmte die Verbandsversammlung zu.