Rangendingen Rangendinger Katholiken wollen wieder feste Gottesdienstzeiten

Und sie weiß auch, dass viele Rangendinger mittlerweile nach Bietenhausen oder Höfendorf ausweichen – was Ältere aber schlichtweg nicht könnten, oder eben nur, wenn sie eine Mitfahrgelegenheit hätten. Dass jene Kirchgänger, die eine regelmäßige Gottesdienstzeit bevorzugen, auf den Gottesdienst am Sonntagabend in St. Luzen in Hechingen verwiesen werden, ärgert die Katholikin. Schließlich sei Hechingen nicht einmal Teil der Seelsorgeeinheit.

So leiste die Kirche – in diesem Fall die Entscheidung des Kirchengemeinderates – ihren eigenen Beitrag, weitere treue Kirchgänger zu verprellen, ist Magdalena Dieringer überzeugt. Rangendingen besitze ein "gut funktionierendes Gemeinwesen und Miteinander" aus Vereinen, Schule und Kindergarten. "Und dazu gehört für mich auch die Kirche." Doch hier sieht sie seit dem Zusammenschluss der ehemaligen Seelsorgeeinheiten der drei Gemeinden auch in anderen Bereichen noch Nachholbedarf. "Seelsorge ist Beziehungsarbeit", sagt die Sozialpädagogin. Und die könne nur durch Verlässlichkeit, Regelmäßigkeit und feste Zuständigkeiten gut funktionieren. Und so fragt sie sich, warum nicht jeder der ehemaligen drei Seelsorgeeinheiten einer der drei Padres aus Bisingen fest zugeordnet ist, um Kontinuität für die Gläubigen zu schaffen. Denn auch in diesem Bereich gebe es ein "ähnliches rollierendes System", bei dem niemand wisse, "welcher Pater an welchem Sonntag in welcher Kirche" Gottesdienst halte. Dies werde sie bei der Erzdiözese Freiburg anfragen, kündigt sie an.