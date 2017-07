Rangendingen Pius Pfeffer stellt aus

Charakteristisch für den Malstil seien kräftige Farben in Öl oder Acryl. Pfeffers Bilder ließen zudem der Fantasie den Raum, sich in sie hineinzudenken und eine eigene Geschichte auszumalen. Danach griff die Rednerin noch einmal in die Tasten des Klaviers und spielte zusammen mit Kirsten Ploetz an der Querflöte zwei sommerlich leichte klassische Stücke.

Wie üblich wurde anschließend zu einem Gratis-Glas Sekt von Rösslewirtin Erika Heck auf die Ausstellung angestoßen. Die nächste Ausstellerin der Künstlerstammtisch-Reihe ist Magdalene Kohl-Strobel. Sie wird ihre Encaustic-Bilder im August zeigen.