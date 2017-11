Rangendingen Paare fühlen sich nun auch verwurzelt

Einfacher hat es da das junge Ehepaar Batan. Deren kleiner Sohn Mirac sitzt mit seinen zehn Monaten noch gemütlich im Kindergarten und sieht den Eltern wohlwollend beim Graben zu – als ob er aufpassen würde, ob auch alles mit rechten Dingen zugeht. Doch dafür stehen den Brautpaaren ja wie gewohnt die Fachwarte des Obst- und Gartenbauvereins zur Seite.

Wichtiger Schutz gegen die Wühlmaus

Der Bauhof hat die Löcher gegraben. Wie der Baum nun korrekt in diese gesetzt wird, erläutert Michael Wannenmacher. Der Pflanzkorb als Wühlmausschutz: "Ganz wichtig, dass alles rundum dicht ist, denn die Maus findet das Loch", erklärt er. Dann den Pfosten setzen und mit der Achter-Schlinge festbinden. Wenn die Erde angehäuft ist, wird noch angegosse n.

Dazu hat Herbert Beiter mit dem Traktor einige Kanister Wasser hergeschafft, denn an der Owinger Halde gibt es kein Wasser. "Zwei Eimer pro Baum", das muss jetzt erst mal reichen, schließlich ist ja fürs Wochenende Regen angesagt. Doch regelmäßiges Gießen ist für die jungen Bäumchen ein wichtiger Faktor, dass sie gut und gesund anwachsen, was die jungen Paare als Hausaufgabe mitbekommen.

Was sonst in der Zukunft noch zu tun ist, erfahren sie beim Aufbauschnittkurs, zu dem sie im nächsten Frühjahr auf die Hochzeitswiese eingeladen werden. Und auch wenn für manche Brautpaare die zu erledigenden Handgriffe ungewohnt waren: am Ende sind sie alle zufrieden und auch ein wenig stolz auf ihren eigenen Apfel-, Birn- oder Zwetschgenbaum, mit dem sie sich, wie 163 andere Paare der vergangenen 13 Jahre, in der langen Reihe auf der Hochzeitswiese verewigt haben. Und als sie sich zum Abschied um den Traktoranhänger der Obstbauern versammelt haben, schmecken die von Bürgermeister Johann Widmaier mitgebrachten Brezeln dann auch gleich noch mal so gut.