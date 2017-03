Rangendingen Oma und Opa erobern das Internet

Rangendingen. Am Kursabend am Dienstag sind es nur drei wissbegierige Senioren, die sich die Computerwelt erklären lassen wollen. "Die Zahl der Schüler variiert ", sagt der EDV-Lehrer. Der gelernte Datenverarbeitungskaufmann acht schon Schulungen im Computerraum der Schule angeboten.

"Beim ersten Mal standen 35 Personen vor der Tür", erinnert er sich. "Da musste ich den Kurs aufteilen". Im Schnitt seien es zwischen fünf und elf Personen.

Als in den Beruf startete, wurde in der EDV noch mit Lochkarten gearbeitet. Pankler eignete sich in fast 45 Berufsjahren enormes Fachwissen an. 2013 entschloss er sich, im Rahmen des Rangendinger Mehrgenerationenhauses Computerkurse anzubieten. Vom einfachen Basiswissen bis zur fortgeschrittenen Nutzung eines Computers, Laptops oder Tablets.