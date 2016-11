Rangendingen Oliver Eberhard ist der neue König

Als Schießleiter Tim Uttenweiler in der Schützengaststätte den neuen König von Bietenhausen bekannt gab, war die Freude groß. Noch während der Siegerehrung bekam Oli Eberhard von seinem königlichem Vorgänger Harald Adis die Schützenkette umgehängt und darf sie nun bis zum nächsten Adlerschießen tragen.

Insgesamt hatten in diesem Jahr 27 Schützen und Schützinnen an dem Traditionswettkampf teilgenommen. Am Adlerschießen der Frauen gingen fünf Schützinnen an den Start. Das Blattl-Schießen gewann Lisa Uttenweiler vor Petra Uttenweiler, Nadine Herrmann, Janine Herrmann und Ursel Herrmann.

Bei den Herren holte sich Stefan Beuter mit dem 13. Schuss als erste Trophäe die Krone. Den Apfel traf Petra Uttenweiler mit dem 22. Schuss. Das Zepter sicherte sich Janine Uttenweiler bei Schuss Nummer 49.