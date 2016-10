Rangendingen Nur wenige hält es auf den Sitzen

Rangendingen. "Rangendingen, wir lieben dich!": Die Grumis wurden am Freitag nicht müde, ihre Gäste beim Volksfest in der Rangendinger Halle in Feierlaune zu halten. Mit der Party-Nacht im Lederhosen- und Dirndl-Look und der Wasen-Band war das Oktoberfest des Musikvereins erfolgreich in ein zünftiges blau-weißes Wochenende gestartet.

Die Partymacher aus Würzburg zeigten sich auch bei ihrem siebten Auftritt in Rangendingen in bester Spiellaune. Rasch war der Funke auf die Gäste übergesprungen. In Dirndl und Lederhosen wurde überall auf den Bänken getanzt und geschunkelt.

Nicht ganz so wild mit Rock- 'n'-Roll-Musik im Dirndl präsentierte sich das Fest am Sonntag, als in der Halle eher Biergarten-Beschaulichkeit angesagt war. Die Scheinwerfer der Grumis waren gegen eine Bühnendekoration mit Alpenpanorama und blau-weißen Tischtüchern getauscht worden. Die Musik hatte einen Gang zurück geschalten.