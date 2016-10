Wie kann der Fußverkehr in Rangendingen gefördert werden? Diese Frage stellten sich gestern am Spätnachmittag rund 20 Teilnehmer bei der ersten Begehungsrunde des Fußverkehr-Checks in der Starzelgemeinde. Zusammen mit Bürgermeister Johann Widmaier und Phillip Hölderich vom Büro Planersocietät nahmen sie dazu neuralgische Punkte entlang der Fuß- und Gehwege im westlichen Teil der Gemeinde näher unter die Lupe. Dass einfache Lösungen nicht immer möglich sind, wurde spätestens in der Haigerlocher Straße sichtbar. Dort sieht Hölderich die Gemeinde mit der geplanten Gehwegverbreiterung zwar eindeutig auf dem richtigen Weg. Gegenwind kommt aber von den Anwohnern. Sie befürchten durch die einhergehende Verschmälerung der Fahrbahn eine noch höhere Belastung, wenn Fahrzeuge entlang der Straße abgestellt werden. Außerdem fordern die Anwohner der Baugebiete Schmehläcker und Brand einen Fußgängerüberweg an der Bushaltestelle am Ortsausgang Richtung Haigerloch (wir werden morgen ausführlich berichten). Foto: Beiter