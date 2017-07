Rangendingen Mehr Räume für den Kindergarten

Es entsteht ein autonomer Bereich für die Krippe

Mit der Verlegung eines Windfangelements im Flur des Kindergartens entstehe so ein abgeschlossener und autonomer Krippen-Bereich mit eigener WC-Anlage. Bisher mussten die Kleinkinder die Anlage der größeren Kinder mitbenutzen, was nicht ideal sei. Der WC-Bereich entsteht im ehemaligen Abstellraum. In Zuge des Umbaus wird auch der dort untergebrachte Elektroschrank erneuert. Die Kosten für den Umbau werden auf 141 000 Euro geschätzt.

Da die "Maxis", also diejenigen Kinder, die im darauffolgenden Jahr an die Schule wechseln, nach dem Schulhausneubau dort ihre neue Heimat finden, können die jetzt heimatlosen über dreijährigen "Blumenkinder" problemlos auf die fünf weiteren Gruppen des Kindergartens verteilt werden, so die Absicht der Verwaltung. Deswegen kann mit dem Umbau erst begonnen werden, wenn dieser Umzug abgeschlossen ist.

Nach der Fertigstellung der Arbeiten stehen in Rangendingen dann sieben Ü3-Gruppen und drei Gruppen für Kinder ab zwei Jahren zur Verfügung, rechnete Bürgermeister Johann Widmaier vor. Hinzu kämen in Höfendorf und Bietenhausen jeweils eine Ü3-Gruppe sowie eine U3-Gruppe.