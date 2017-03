Rangendingen Mehr Hörner und Trompeten, bitte!

Rangendingen. Querflöte, Saxophon, Klarinette, Trompete, Posaune, Horn, Tuba, Tenorhorn oder doch das Schlagzeug – die Liste der Instrumente in einem Blasorchester ist lang und könnte noch um einige "Exoten", wie die Oboe und das Fagott, erweitert werden. Entsprechend schwierig ist die Entscheidung für einen jungen Musikschüler, welches Instrument er nach seiner Flötenausbildung lernen möchte.

Um die Kinder bei ihrer Entscheidung ein wenig zu unterstützen, bietet der Musikverein Rangendingen seit vielen Jahren die Instrumentenvorstellung in der Aula an. "Wir bräuchten dringend Blech", sagt die stellvertretende Vorsitzende Uta Schoder. "Trompeten, Hörner wären wichtig", aber auch Tenorhorn oder Posaunen und Tuba" zählt sie auf.

Und weil diese Instrumente gebraucht werden, stehen sie an diesem Abend auch im Vordergrund. "Wir versuchen die Auswahl natürlich auch etwas zu lenken", stellt Dirigent Arno Herrmann klar. Für die Holzblasinstrumente, wie Klarinette oder Saxophon, brauche man nicht zu werben, "die werden sowieso gerne gespielt", stellt Uta Schoder fest. Doch werden die Nachwuchsmusikanten nicht in ihrer Entscheidung beeinflusst. "Wir akzeptieren selbstverständlich die Vorlieben der Kinder, schauen aber auch, was passt", sagt Arno Herrmann. Denn nicht jedes Kind kann jedes Instrument spielen. So ist es für einen Achtjährigen vielleicht noch etwas viel, mit der Tuba zu beginnen.