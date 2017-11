Rangendingen Luther wird kraftvoll inszeniert

Man war sozial, weil die Religion es vorschrieb

Armut, so stellte Griesinger schon in seinem Vorwort fest, habe es nicht nur vor 500 Jahren gegeben, sondern gebe es immer noch. Und zwar in einem sehr reichen Land wie Deutschland, fügte dem Professor Hörig hinzu. Er beleuchtete den Begriff aus historischer Sicht.

Nichts zu haben, nicht zu arbeiten und stattdessen zu betteln, habe im Mittelalter nicht als verwerflich gegolten. Im Gegenteil: schließlich, so Hörnig, habe auch Jesus nichts geschafft, so die damalige Weltansicht. Man war also in seiner Armut Gott sogar näher als wohlhabende Menschen.

Durch die "reziproke Prosozialität" hätten Arm und Reich deshalb sogar voneinander profitiert. Schon bevor mit der Reformation im Herzogtum Württemberg das Betteln verboten wurde und die Versorgung der Armen von der kommunalen Ebene auf die Kirche übertragen wurde, konnten die reichen Christenmenschen durch ihre Barmherzigkeit etwas für ihr Seelenheil im Himmel tun. Man war sozial, weil die Religion es vorschrieb.

Mit dem Geld aus Kollekten und Erträgen kirchlicher Geschäfte, die in die Armenkasse flossen, wurden die Armen versorgt. Die Beschenkten mussten, um in den Genuss von Almosen zu kommen, dafür das "Heiligs Blechle" tragen. Was auf der einen Seite natürlich diskriminierend und auch stigmatisierend war, doch dafür hatte man im Gegenzug etwas im Magen oder musste nicht frieren, so Hörig. Somit war die erste Sozialfürsorge geboren, was im selben Zug mit dem Aufkommen der Reformation das Ansehen der Arbeit deutlich anhob. Plötzlich wurde Betteln zum Stigma.

Die Armen wurden fortan nicht mehr für das Seelenheil gebraucht und wurden zur Arbeit erzogen. Dass es Armut, die der Redner als "empörend" bezeichnete, auch in unserem reichen Land gebe, wurde erst 2001 mit der Einführung des Armutsberichts akzeptiert.

Die 19 Prozent von Armut bedrohten Kinder und eine stete Verfestigung von Armutslagen nannte der Professor eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Dabei sei Armut ohne eine aktive Beteiligung der Menschen nicht zu beseitigen. Die heutige Diakonie müsse deshalb "sozialpolitisch mehr unternehmen, um den Menschen durch eigene Aktivitäten aus dieser Armutsfalle herauszuhelfen", schloss der Professor seinen Vortrag.