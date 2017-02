Rangendingen Lumpen ziehen von Tür zu Tür

Die Lumpen dagegen lassen sich lieber durchfüttern. Sie wissen, an welchen Häusern sie klingeln können, wo es ein Gläschen Schnaps, ein Bier oder auch einen Kaffee gibt. Sollte eine Hausfrau so unvorsichtig sein, dass es bei ihr nach Kuchen riecht oder ein Kartoffelsalat vorbereitet ist, dann lassen die Lumpen so lange nicht "luk", bis sie eine Portion abkriegen. Dass bei so einer dreisten Selbsteinladung viel gelacht wird, versteht sich, und so macht man den fröhlichen Gesellen halt auf, auch wenn man ihren Hunger kennt. Basisstation für die Lumpen ist aber die Narrenscheune, wo Metzgermeister Markus Schwenk mit Ignaz Dieringer schon in der Früh die Kessel angeheizt und mit deftigem Fleisch befüllt hat. Dazu Kraut und Schupfnudeln – mancher deckte sich hier zum Mittagessen ein.