Rangendingen "Landesschau Mobil" ist fünf Tage zu Gast

Fünf Tage lang ist Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein mit ihrem Drehteam für diese Aufnahmen in der Starzelgemeinde unterwegs und trifft interessante Menschen, Vereine, Gruppen sowie Einrichtungen und besucht ein Waffengeschäft in Rangendingen. Am ersten Drehtag lernt das SWR-Team zusammen mit Mitgliedern des Heimatvereins die Gemeinde kennen. Erster Treffpunkt ist der Maibühl mit seinem überwältigenden Blick auf den Ort. Von dort geht es mit dem Vorsitzenden Helmut Strobel in die Ortsmitte und weiter ins ehemalige Kloster im Rathaus und in die Klosterkirche, in der sie auch Pfarrer i.R. Norbert Dilger kennen lernen. Nach dem Besuch der St. Gallus-Kirche ist Sonja Faber-Schrecklein im "Mahles Haus" mit Mitgliedern des Heimatvereins verabredet.

Am Dienstag trifft die Redakteurin den Rangendinger Hobbymaler Josef Haug in dessen Atelier am Turnplatz, den sie auch bei einer seiner Freiluft-Malaktionen begleitet. Abends trifft sich der Künstlerstammtisch im Rössle, den Sonja Faber-Schrecklein ebenfalls kennen lernen möchte.

Die weiteren Drehorte sind das Waffengeschäft von Gordana und Stefan Zeiselmaier. Dort darf die Moderatorin am Schießstand den Abzug drücken. Außerdem besucht sie den Harfenbauer Eric Kleinmann und dessen Frau Atsuko Sawada-Kleinmann im Schmide-Hof. Atsuko Kleinmann wird dabei auf der Harfe spielen. Letzter Drehort ist dann das Diasporahaus in Bietenhausen.