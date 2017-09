Rangendingen L 410 gesperrt: Umleitung führt über Hirrlingen

Die Baumaßnahme werde in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, erklärte Bürgermeister Johann Widmaier in der Gemeinderatssitzung am Montag. Für Anlieger sowie die Bewohner Rangendingens sei eine Durchfahrt über das Baugebiet Schmehläcker aber auch während der Bauarbeiten möglich, sicherte Widmaier zu. Widmaier hofft, dass bis Weihnachten zumindest der neue Fahrbahnbelag verlegt sein werde und es dann nur noch sporadisch zu Behinderungen im Bereich der Gehwegsanierung oder bei Arbeiten an Hofeinfahrten kommen werde. Verzögerungen allerdings könnten witterungstechnisch nicht auszuschließen sein. Auch durch den parallel ausgeführten Einbau von Glasfaserkabeln oder Erdgasleitungen an die einzelnen Grundstücke könne es zu Verzögerungen kommen.

Eine Absage allerdings habe der Wunsch einiger Anlieger erhalten: das Ortsschild in Fahrtrichtung Haigerloch weiter ortsauswärts zu verlegen. Das Rangendingen-Schild stehe praktisch genau an der richtigen Stelle, habe die Verkehrsbehörde in ihrer Stellungnahme mitgeteilt. Am jetzigen Standort beginne die zusammenhängende Bebauung des Ortes, laute die Begründung.

Widmaier stellte in der Sitzung außerdem die neuesten Zählungen und Geschwindigkeitsmessungen in der Haigerlocher Straße vor. Sie wurden zwischen dem 5. und 13. September durchgeführt. Gemessen wurde eine durchschnittliche tägliche Zahl von 6800 Fahrzeugen, was damit auch die Fahrzeugzählung zum Lärmaktionsplan bestätige, wie Widmaier ausführte.