Rangendingen Konzerte und ein Wiedersehen

Rangendingen. Das wird im kommenden Jahr 2018 mit einem ausführlichen Programm gefeiert. Die beiden Jubiläen stellen aus kirchlicher Sicht für die Pfarrei und Rangendingen ein ganz besonderes kulturelles Ereignis dar. Mit seinem stolzen Alter von 300 Jahren ist der Kirchenchor St. Gallus der älteste Verein im Ort. Allein von den Jahreszahlen betrachtet, stellt sich dazu das 30. Jubiläum der Jann-Orgel auf der Empore in der Pfarrkirche St.Gallus bescheiden dar, was aber die kulturelle Größe der damaligen Entscheidung der Pfarrei zum Bau der in der Fachwelt beachteten Kirchenorgel nicht schmälert.

Durch Pfarrer i.R. Norbert Dilger entwickelte sich die von ihm organisierte Kirchenmusik-Reihe "Rangendinger Konzerte" zu einem weit über Rangendingen hinaus beachteten Konzertereignis, das in diesen 30 Jahren viele hochrenommierte Musiker nach Rangendingen führte. Die Stimmkraft der Rangendinger Jann-Orgel genießt hohes Ansehen in der Fachwelt, und ihr war es auch zu verdanken, dass viele Nachwuchsorganisten aus Rottenburg den Weg als Organist und Kirchenchorleiter nach Rangendingen fanden. Kein Wunder also dass das große Jubiläum mit einem hochklassig besetzten Kirchenkonzert eingeläutet wird.

Am Sonntag, 5. November, führen das Stuttgarter Trompetenensemble und Domorganist Johannes Mayr unter dem Titel "Mit Pauken und Trompeten" Werke aus drei Jahrhunderten auf, wie Pfarrer Norbert Dilger ankündigt. Dabei wird auch wieder eine Improvisation des Rangendinger St.Gallus-Liedes an der Orgel erklingen, diesmal gespielt von Johannes Mayr. Die Barockpauken spielt Uwe Arlt. Beginn ist um 18 Uhr.