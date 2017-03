Rangendingen "Können Verein nur am Laufen halten"

Rangendingen. Dass bei den Wahlen die vakanten Posten im Vereinsausschuss wieder nicht besetzt werden konnten, nahm man fast schon gelassen hin. Der Verein wird von einer engagierten Rest-Vorstandschaft geführt. "Wir können den Verein allerdings nur am Laufen halten", sagte Guido Brunner, für mehr reiche die Zeit nicht.

So ist eine Feier zum 40-jährigen Bestehen des Clubs nicht vorgesehen, weil die fünf Vorstandsmitglieder dies nicht auch noch bewältigen wollen, wie Vorsitzender Christian Herrmann bemerkte. Er und sein Team hatten vergangenes Jahr nach dem fast kompletten Neubau des Clubheims mit der Sanierung der Tennisplätze viel zu tun. Zumal die Arbeit der Firma Gfrörer mehr als schleppend funktioniert habe. "Das war eine holprige Sache", monierte Herrmann.

Erstmals hat der Verein in diesem Jahr die Instandsetzung der Plätze an eine Firma vergeben. Positiv ist, dass der Verein bei der Sanierung des Clubheims und der Plätze finanziell mit einem "blauen Auge" davongekommen ist, wie Rudi Strobel anmerkte. Letztlich, so Kassier Roland Merkel, muss der Verein nur 10 000 Euro selbst bestreiten.