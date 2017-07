Rangendingen Kinder können " Rangendingen erleben"

Das Sommerferienprogramm findet in der zweiten, dritten, vierten und sechsten Sommerferienwoche statt, teilt das Jugendbüro Rangendingen mit. Das Betreuungsangebot steht unter dem Motto "Rangendingen erleben".

In der entstehenden Lücke in der fünften Ferienwoche vom 28. August bis zum 1. September können die Kinder für die Ferienspiele angemeldet werden. Diese stehen unter dem Thema "Eine Reise in die Vergangenheit – Leben im Mittelalter". Dort dürfen sich die Kinder unter anderem auf einen Ausflug zur Bachritterburg in Kanzach sowie auf einen Erlebnistag auf der Hochburg freuen. Natürlich wird vom Betreuerteam auch ein vielfältiges Bastel- und Spieleangebot rund um den Schulhof geboten.

Das Sommer-Ferienprogramm ist ein Betreuungsangebot zwischen 9 und 17 Uhr, das täglich gebucht werden kann. Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie persönlich im Rathaus, Zimmer 1, abgegeben und zugleich bar bezahlt werden. Andere Anmeldungen werden nicht angenommen, teilt das Rathaus mit. Fragen zum Angebot beantwortet das Jugendhaus unter der Email-Adresse jugendbuero@rangendingen.de.