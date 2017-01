Auch wenn erst gestern der erste Schnee fiel: Beinahe auf leisen Sohlen hat der Winter doch schon einiges früher in Rangendingen Einzug gehalten und ließ dank der anhaltend kalten Temperaturen den Stausee zufrieren. Die ersten Unerschrockenen hatten sich bereits an Neujahr aufs Eis gewagt. Gestern waren es die Zwillinge Lea und Lara Neher aus Rangendingen, die zusammen mit ihrer Mutter Evi zum ersten Mal in ihrem Leben auf dem Stausee die Schlittschuhe ausprobierten. "Die beiden sind acht Jahre alt, und seit sie auf der Welt sind, war der See nie mehr so schön zugefroren", erzählt die Mutter. Und tatsächlich ist es schon einige Jahre her, dass der Stausee mit einem solchen Eispanzer verpackt war, um Kufensportler tragen zu können. Für die beiden Zwillinge sei es ein schönes Erlebnis, den See, in dem man im Sommer badet, jetzt auch im Winter zum Schlittschuhfahren nutzen zu können, meint Evi Neher. Bisher einzig als Badesee kannte auch die Familie Schweiger aus Grosselfingen den Rangendinger See. Von Bekannten hatten sie gehört, dass der See zugefroren sei, und so wollten sie sich das Naturerlebnis nicht entgehen lassen. "Als wir sagten, dass wir an den Stausee gehen, wollte unser Felix deshalb auch seine Badehose einpacken", lacht die Mutter. Umso mehr staunten Felix und seine kleine Schwester Nia, als sie sich dick verpackt auf der spiegelglatten Eisfläche austoben konnten. Foto: Beiter