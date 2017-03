Rangendingen Keine Mannschaft im Jugendbereich

Rangendingen-Bietenhausen. Gut drei Jahre ist es her, dass das Schützenhaus in Bietenhausen gebrannt hat. Zwar ist dort mittlerweile wieder so etwas wie Normalität eingekehrt, doch wirken diese schwersten Stunden der Vereinsgeschichte bis heute nach. Deutlich wird dies auch an den sportlichen Ergebnissen.

Die werden langsam zwar wieder besser, doch wurde der Verein empfindlich zurückgeworfen. Die Trainingsabende und Heimkämpfe können zwar wieder im Starzeltal ausgetragen werden, doch musste die Luftgewehrmannschaft im vergangenen Jahr trotzdem den Abstieg in die Oberliga antreten. Dort hat sich das Team nach den Worten von Schießleiter Tim Uttenweiler jetzt allerdings gefangen und schießt gut mit.

Das KK-Team schaffte einen Mittelfeldplatz in der Kreisliga. Auch im Jugendbereich erlebten die Bietenhausener einen Einbruch, der trotz großer Anstrengungen bisher noch nicht wieder aufgefangen werden konnte. Bei nur zwei verbliebenen Jugendlichen konnte keine Mannschaft an den Start gehen. Eine Jungschützin startete sehr erfolgreich in Höfendorf.