Rangendingen Jägi-Tanzwettbewerb ein großes Fest

Die Karten dafür werden jedes Mal neu gemischt: "Favoriten gibt es keine", verrät Eugenie Beiter. Also entscheidet praktisch die Tagesform. Dass alles objektiv zugeht, garantieren die beiden Jurys, die mit Argusaugen und viel Sachverstand die Auftritte der Mädchen beobachteten und schließlich ihre Wertungen abgaben.

Am Nachmittag bei den kleinen Garden führten Annekatrin und Jennifer Schilling durch das Programm. Am Abend übernahm das lässig und in unnachahmlicher Manier Zunftmeister Hansi Schilling. Wobei der in seinem kunterbunten Clownskostüm auf den ersten Blick kaum zu erkennen war. Ungeachtet dieser mächtigen Präsens an Fasnetpower auf der Bühne spann im Hintergrund fast unscheinbar die "graue Eminenz" des Rangendinger Gardewesens zuverlässig und gewissenhaft die Fäden – sowohl in der Organisation als auch bei der Durchführung des gesamten Wettbewerbs.

Wie lang sie sich schon um die tanzenden Mädchen bei den Jägen kümmert? "Sind’s 24 oder 25 Jahre? Ich weiß es nicht", sagt Eugenie Beiter. Nur eines ist sicher: Ans Aufhören denkt die 58-Jährige noch lange nicht. "Mir macht diese Arbeit für unsere Gardemädchen einfach Spaß."

Kinder-Garden Marsch

1. Dotternhausen, 2. Ringeningen, 3. Unterhausen. Show: 1. Hart, 2. Gruol, 3. Erzingen, 4. Dettingen, Ringingen, Salmendingen, Haigerloch-Stetten, Hechingen-Stetten, Unterhausen.

Juniorinnen-Garden

1. Ringingen, 2. Salmendingen, 3. Melchingen.

Showtanz

1. Sauldorf, 2. Haigerloch-Stetten, 3. Trillfingen, 4. Owingen, Melchingen, Ringingen, Salmendingen, Hechingen-Stetten.

Große Garden Showtanz

1. Gruol, 2. Hart, 3. Haigerloch-Stetten, 4. Ringingen, Dettingen, Erzingen, Hechingen-Stetten.