Rangendingen Imposante Klänge im Kirchenschiff

Rangendingen. Die beiden Musiker, die ihre Zuhörer beim abendlichen Konzert in ihren Bann zogen, sind in der Starzelgemeinde keine Unbekannten. Für Daniel Lohmüller, Solohornist im Beethoven-Orchester Bonn, war der Auftritt im Rahmen der Rangendinger Konzertreihe ein Heimspiel. Und auch Organist Klemens Schnorr (München), der von 1991 bis 2014 als Professor an der Musikhochschule in Freiburg i.Br. lehrte und 14 Jahre lang als Domorganist am Freiburger Münster tätig war, konzertierte bereits zum dritten Mal in der St.-Gallus-Kirche.

Dass sich bei ihrem jüngsten Auftritt Horn und Orgel zu einer außergewöhnlichen instrumentalen Kombination vereinten, die bislang noch nie im Gotteshaus zu hören war, freute nicht nur Pfarrer i.R. Norbert Dilger. Auch die zahlreichen Konzertbesucher harrten in gespannter Erwartung dessen, was als imposantes Klanggebilde das Kirchenschiff erfüllte.

Das Tête-à-Tête von Horn und Orgel – seinen Anfang nahm es mit dem "Concerto in Es-Dur" (Anonymus), das feierlich, ja geradezu erhebend die abendliche Stille durchbrach. Mit einem Werk des in Bad Niedernau geborenen Komponisten Eduard Adolf Tod (1839-1872), den Liszt einst als einen der größten Orgelvirtuosen der Neuzeit bezeichnete, wurde die Programmfolge für Horn und Orgel fortgesetzt. "Andante religioso Des-Dur op. 10" lautete der Titel des Stückes, dessen hingebungsvolle Melodik von den Musikern einfühlsam umgesetzt wurde.