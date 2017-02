Rangendingen Im Flecken Eier gesammelt

Damit schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Besucher konnten schon zum Mittagessen bei Schupfnudeln und Roten aus dem Vollen schöpfen, auch die Arbeit, die bei einem solchen Ball zu bewältigen ist, konnte auf mehr Schultern verteilt werden. Und trotzdem blieben noch genügend Musikanten übrig, die mit den Schuggern, dem närrischen Ableger des Vereins, traditionell durch den Flecken ziehen konnten und mit ihrer Fasnetmusik an den Haustüren Eier sammelten. Diese Tradition pflegen die Bietenhausener schon seit vielen Jahrzehnten. Und ebenso lang passiert mit den gesammelten Eier jedes Jahr dasselbe. Sie werden in der nächsten Musikerprobe als "Eierdötschle" in eine Pfanne gehauen und von den Musikanten in geselliger Runde verfuttert.

Und so lange die Schugger noch von Haus zu Haus zogen, lief im Bürgerhaus schon mal das Fasnetprogramm vom Stapel. Zuständig waren dafür "de Jonga", also die jüngsten Musikanten des Vereins, wie Eggenweiler verriet. Die machten ihre Sache bewährt sicher und gekonnt und sorgten so für einen närrischen Rosenmontagsball – nur halt einen Tag früher als gewohnt. Doch das ist man in Bietenhausen ja gewöhnt.