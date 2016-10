Rangendingen Helfer verleihen dem Fest erst seinen Glanz

Auch sonst war einiges geboten: In einer Ecke konnten die Kinder basteln oder sich schminken lassen. Auch die Firmlinge versteckten sich nicht. Während die Jungen beim Auf- und Abbau geholfen hatten, verkauften einige der Mädchen Waffeln im Foyer der Halle. Einen ersten Auftritt hatte der Kirchenchor bereits bei der Orchestermesse am Morgen in der Galluskirche gehabt. Unterstützt wurden sie von einer Bläsergruppe des Musikvereins. Der Gottesdienst wurde zelebriert von Pater Artur, Pfarrer i.R. Norbert Dilger und Pater Mateusz. Er ist Mitglied des Ordens der Missionare der Heiligen Familie und hospitiert während seines Studiums in Freiburg derzeit in Bisingen.

Beim Pfarrfest zeigte sich der Kirchenchor dann mit seiner Leiterin Rosemarie Schoder von seiner weltlichen Seite. Für deren Unterstützung wurde dafür Maja Strobel von der Vorsitzenden des Chores, Margareth Stehle, und Pater Artur geehrt. Strobel erhielt eine Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbands für 25 Jahre Singen im Chor. Außerdem gehörte sie von 1998 bis 2004 dem Vorstand an.

Das nächste Kirchenfest

Gleich am nächsten Sonntag steht in Rangendingen mit dem gemeinsamen Gottesdienst der Katholischen Kirchengemeinde Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen das nächste Kirchenfest an. Der Gottesdienst am Weltmissionstag beginnt um 9.45 Uhr und wird von allen Chören der Gemeinde mitgestaltet. Im Anschluss daran wird im St.-Gallus-Haus ein Mittagessen serviert. Der daraus resultierende Spendenerlös geht zugunsten von Missio, erklärte Gemeindereferentin Sonja Dieringer.