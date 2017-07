Rangendingen Heimvorteil macht den Unterschied

Rangendingen. Mit einem denkbar knappen Ergebnis vermochten die Kicker des Sportvereins Rangendingen erst am letzten Spieltag den drohenden Abstieg aus der Bezirksliga Zollern abzuwenden. Ganz anders war dagegen das Auftreten der Rangendinger Kicker beim 56. Hohenzollernpokalturnier, das am Wochenende anlässlich des 95. Geburtstages des SVR auf dem Mühlwasen ausgetragen wurde. Als Rekordgewinner waren die Rangendinger aufgrund ihres nicht immer überzeugenden Auftretens in der vergangenen Runde dieses Mal nicht automatisch für den Titelgewinn gesetzt. Dennoch präsentierten sich SVR-Kicker beim Traditionsturnier wieder einmal mehr als eine Bank und holten nach dem Erfolg im letzten Jahr den Cup erneut nach Rangendingen. Wir sprachen mit Peter "Pi" Greß, Abteilungsleiter der Fußballer beim SVR.