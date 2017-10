Rangendingen Halle beim Oktoberfest brechend voll

Rangendingen. Vor allem am Sonntag kam bei viel Blasmusik Volksfeststimmung unter den Gästen auf. Das Oktoberfest des Musikvereins gehört mittlerweile zum Herbst in Rangendingen dazu wie eine zünftige Blasmusik zu einer guten Stimmung..

Für die Wasenstimmung am Samstag hatte der Musikverein mit der erstmaligen Verpflichtung von "Papies Pumpels" einen echten Treffer ins Schwarze gelandet. Ganz gegen den Trend der letzten Jahre, als die Oktoberfestparty immer weiter an Zuspruch verloren hatte, war die Halle bei der Pumpels-Party brechend voll. Dass die zehnköpfige Band vom Bodensee nicht die klassische Wiesnmusik spielt, tat der Oktoberfeststimmung dabei keinen Abbruch: Deutsche Schlager und Dirndl – beim Oktoberfest in Rangendingen kein Gegensatz, sondern eine runde Sache.

Dass bei der Pumpelsparty auch der Trend zu einem immer jüngeren Publikum gestoppt wurde, fiel manchen Gästen sicher positiv auf. Und was eine echte Verbundenheit mit dem Musikverein bedeutet, zeigten die beiden ehemaligen aktiven Musiker Gallus Neher und Anton Reichle, die es sich trotz ihrer gut 80 Jahre nicht nehmen ließen, der Party eine kleine Stippvisite abzustatten.