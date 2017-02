Rangendingen Hästräger und Musiker sind in Bestform

Auf keinen Fall brauchten das auch die Kostümträger tun. Gerade noch rechtzeitig, ehe die Schlechtwetterfront auch Rangendingen erreichte, zogen sie in großer Zahl und in Bestform durch die Straßen. Mit dabei waren auch die Gardemädchen der Narrenzunft, das venezianische Reich des Kirchenchors, die Herzilein-Gruppe von Carmina Nova, die Smilies der Frauengymnastik, die Schützen-Clowns, die Sprengmeister mit ihren Vesperfrauen aus Bietenhausen, die Stubenfliegen der Krabbelgruppe, die Jedermann-Scheichs, als Schmetterlinge verkleidet war der Obstbauverein mit dabei, die DLRG legte beim Fußverkehrs-Check Zebrastreifen und Kreisverkehre an, Frau Antje der Damengymnastikgruppe Höfendorf verteilte Tulpen aus Amsterdam, die Dschungel-Piraten des Sängerbunds und auch die Wandergruppe Wachendorf, treue Gäste beim Rangendinger Umzug, sowie die Eichwaldhexen aus Hart waren mit dabei.