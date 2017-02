Rangendingen Greß erhält Alfred-Geisel-Medaille

"Nur wenn Hauptamt und Ehrenamt gut zusammenarbeiten ist es wirklich so, dass man zu guten Ergebnissen kommt", sagte Kreishandwerkermeister August Wannenmacher. Außerdem stellte er die Wichtigkeit der reibungslos funktionierenden Geschäftsstelle in Albstadt-Ebingen unter der Leitung von Jürgen Greß heraus.

Am 1. Februar 1992 trat Jürgen Greß die Stelle bei der KHS an, als Nachfolger von Joachim Alisch. Wannenmacher verdeutlichte, wie sich der nun Geehrte in all den Jahren für die Mitglieder der Innungen einsetzte. Verantwortung, Treue und Zielstrebigkeit seien nur wenige seiner Eigenschaften, weshalb er ihm auch im Namen Paul-Gerhard Albers und Ernst Bergers verbindlichsten Dank aussprach. Zudem überreichte er Greß die Urkunde der Handwerkskammer Reutlingen. Da laut Zitat von Albin Braig von der Mäuslesmühle das "Vergeltsgott" eine Währung sei, die sie im "Ochsen" nicht annehmen, gab es noch ein Geldgeschenk.

Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer und Vizepräsident der Handwerkskammer Reutlingen, sprach Dankesworte und übergab Greß die Alfred-Geisel-Medaille für "vorbildliche Pflichterfüllung und die maßgebliche Förderung des Ansehens des Handwerks in der Öffentlichkeit".