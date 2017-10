Rangendingen Gleich fünf Kapellen schauen vorbei

Die Landwirtschaft hat Lorenz Strobel sein Leben lang begleitet und geprägt. Genauso wie die Liebe zur Musik, der Blasmusik im Besonderen. Und so kam ihm zusammen mit seinen Musikerkameraden Mathias Schilling, Alexander Dieringer und Siegfried Kuhn von der "Kapelle ohne Namen" die Idee zu einem gemütlichen Fest mit Freunden im Stile einer Sichelhenke.

Mähdrescher muss Strohballen weichen

Dem Gedanken folgten rasch Taten. Kein Ort der Welt konnte für die Idee besser passen als Strobels landwirtschaftlicher Schuppen. Wo sonst moderne PS-starke Riesentraktoren und Mähdrescher stehen, wurden für diesen Tag Strohballen und alte landwirtschaftliche Gerätschaften zu einem gemütlichen Rund aufgebaut – schwups war der Hightech-Schuppen zum Musikanten-Stadl umfunktioniert.

Denn bald trudelten die ersten Gäste ein – und beinahe jeder hatte sein Blasinstrument mitgebracht. Aus Hechingen war in ansehnlicher Stärke die Original Lumpenmusik angereist. Kleinere Abordnungen der Lumpenkapelle Hausen, der Kapelle "Ergo Bibamus" aus Obernau und der Schwungradfreunde Hirrlingen waren gekommen, genauso wie die Alphornbläser aus Hirrlingen, die Nachwuchsmusikanten der "Rangendinger Lompakappell" und natürlich die "Kapelle ohne Namen".

Doch bevor die Hechinger als erste zu den Instrumenten griffen, wurden zünftig aus dem dampfenden Kessel Schälripple mit Leberwurst und Sauerkraut aufgetischt. Zum Nachtisch gab es ein schönes Stück Zwiebel- oder Apfelbeete und als Verdauerle ein Stamperl selbstgebrannten Birnenschnaps – natürlich aus heimischem Streuobst.

Danach ging es zumindest musikalisch Schlag auf Schlag: Die Kapellen gaben sich den Paukenschlegel weiter und nonstop wurde mit Blasmusik und Gesang die Stimmung weiter angeheizt. "An so einem Tag musst‘ einfach Musik machen", zeigte sich Manfred König von der Hechinger Lumpenmusik überzeugt. Und schon blies er wieder in sein Bässle und begleitete die anderen Musikanten – ohne Noten, denn die gespielten Stücke kann jeder Musiker auswendig spielen.

Wurde an einem Eck der Bankreihe aufgehört, stimmten am andern Ende die nächsten Musikanten an, egal ob mit Tenorhorn, Posaune oder mit dem Akkordeon.

So wie auch Lorenz Strobel und seine KON-Kameraden. "Hallo… der Mensch der braucht Musik" sangen sie zu viert – und brauchten sich bei der Sichelhenke keine Sorgen zu machen, dass dieser Wunsch dort nicht in Erfüllung ging.