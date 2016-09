Rangendingen Gäste genießen Fest unter Kastanien

Rangendingen. Der Rahmen mit den hochsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein pur hätte nicht besser für das beliebte zweitägige Sängerfest am Wochenende an der Hirrlinger Straße sein können. Schon am Samstag nutzten viele Gäste den lauen Spätsommerabend für eine Einkehr beim Rangendinger Sängerbund.

Die Atmosphäre unter den Kastanienbäumen mit lässiger Tanzmusik von den Morenas und milden Temperaturen ließ es zu, dass die Besucher den Abend bis spät in die Nacht hinein im Freien genießen konnten.

Auch am Sonntag spielte sich das Festgeschehen größtenteils unter freiem Himmel ab. Zum Auftakt tischte das Große Blasorchester des Musikvereins den Gästen beim Frühschoppen und dem Mittagstisch ein buntes musikalisches Potpourri auf. Für den Nachmittag hatten sich mit den Sängern aus Trillfingen und Geislingen zwei Gastchöre angemeldet. Auch der Katholische Kirchenchor St. Gallus gab ein musikalisches Stelldichein.