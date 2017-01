Rangendingen Für den Ernstfall auf dem Eis gerüstet

Bei einem Eisunfall wird automatisch auch die Feuerwehr Hechingen mit einem Rüstwagen angefordert. Dieses Fahrzeug ist mit einem entsprechenden Rettungsboot ausgestattet. Außerdem werden von uns die Feuerwehrtaucher aus Tübingen nachalarmiert. Bei der Feuerwehr Rangendingen sind unabhängig davon alle Einsatzkräfte in der Eisrettung geschult.

Wie läuft so eine Rettung auf dem Eis ab?

Das als erstes ausrückende Fahrzeug nimmt die Eisrettungsbox mit an die Einsatzstelle. Dort wird nach dem Eintreffen die Rettung sofort eingeleitet. Die Feuerwehrmänner, die sich auf das Eis begeben, werden mit Seilen vom Ufer aus gesichert. Wichtig ist dabei eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf dem Eis. Deshalb verwenden wir ein Rettungsbrett, das im Notfall auch schwimmfähig wäre. Außerdem sind die Einsatzkräfte mit Rettungswesten ausgestattet. Unmittelbar an der Einbruchstelle ist es am gefährlichsten, weil das Eis an der Kante natürlich am brüchigsten ist. Die Erstversorgung übernimmt die Feuerwehr oder, sofern bereits eingetroffen, das DRK. Wichtig ist dabei, dass der Verunglückte nicht viel bewegt wird, um einen Kälteschock zu vermeiden. Der könnte entstehen, wenn das kalte Blut aus den ausgekühlten Extremitäten ins Körperinnere gelangt.

Wie kann ein Eisunfall verhindert werden? Welche Ratschläge geben SIe?

Eine Gewähr, dass eine Eisfläche gefahrlos betreten werden kann, wird wohl niemand abgeben. Das bedeutet: das Begehen ist immer auf eigene Gefahr. Die gefährlichsten Momente entstehen immer dann, wenn das Eis zufriert und wenn es im Frühjahr wieder antaut. Wenn eine Eisfläche wegen steigender Temperaturen bereits mehrere Tage angetaut ist, sollte ein Begehen vermieden werden. Bei einem Unfall ist unverzüglich der Rettungsdienst unter der Nummer 112 zu rufen. In diesem Fall werden zeitgleich sowohl die Feuerwehr als auch das DRK alarmiert. Die Fragen stellte

Roland Beiter