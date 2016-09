Rangendingen "Für das erste Mal: alle Achtung!"

Auch Kamerafrau Inalena Kluthe war froh, sich den Anweisungen des Schießmeisters nicht weiter widersetzt zu haben. Die Ohrenschützer hatten sie beim Blick durch den Kamerasucher behindert. Ihren anfänglich mächtigen Respekt vor der scharfen Waffe quittierte Faber-Schrecklein nach dem Schuss mit einem sichtlich stolzen Lächeln.

Mit zwei Teams in Rangendingen unterwegs

"Fürs erste Mal: alle Achtung!" wurde sie von Oberschützenmeister Martin Boss vom Schützenverein Hirrlingen beim Blick auf die Scheibe gelobt. Nur knapp neben dessen Schuss im Zentrum der Scheibe hatte ihre Kugel eingeschlagen. Am Donnerstag war der SWR sogar mit zwei Teams in Rangendingen unterwegs gewesen. Kameramann Rolf Schuler streifte fing mit seinem Team Impressionen aus dem Dorfleben ein. Außerdem trafen sie in der Sporthalle die Einradgruppe des SVR.

Von zwei Seiten wurde am Nachmittag dann die DLRG-Ortsgruppe bei ihrem Wachdienst in die Kamerazange genommen. "Dass wir mit zwei Kameras vor Ort sind, ist wirklich die Ausnahme", stellte Sonja Faber-Schrecklein klar. Von einer Abkühlung im Stausee wollte die Moderatorin dann allerdings nichts wissen. Das überließ sie lieber den DLRG-Schwimmern, die den Drehteams eine Rettungsübung vorführten.

In der kommenden Woche wird nun das Kamera- und Tonmaterial geschnitten, abgemischt und betextet. Was dabei dann herauskommt – auch dafür ist Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein zuständig, die gleichzeitig auch Redakteurin ist. Auch an den fünf Drehtagen hatte sie die Richtung angegeben – unterstützt von Inalena Kluthe und Niklas Otto. Pro Vierminuten-Beitrag sei ein Drehtag sowie ein Schnitttag eingerechnet, erklärte sie.

Fazit: "Tolle Leute, Super Wetter, gutes Essen"

Und wie lautete das Fazit der prominenten Besucherin in Rangendingen? "Wir haben in den fünf Tagen tolle Leit kennag’lernt, hatten ein Superwetter und die Rangendingen waren super nett – und im Rössle haben wir jeden Tag gut gegessen."