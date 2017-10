Rangendingen Friedhof steht auf der Wunschliste

Unsicher ist noch die Zukunft der großen Birken am östlichen Eingang des Gottesackers. In der Diskussion ging es auch darum, sie durch kleinkronigere Bäume zu ersetzen. An der Leichenhalle sieht der Ortsvorsteher derweil nicht viel Handlungsbedarf. Mit einem Anstrich dürfte da vieles erledigt sein, stellte er fest. Außerdem wurde noch einmal festgestellt, dass die Stolperfallen an den Wegen zwischen den Gräbern von den Angehörigen zu beseitigen seien.