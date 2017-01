Rangendingen Feuerwehr muss gleich dreimal ausrücken

Die Bewohner wurden durch den Notfallseelsorger der Feuerwehr Rangendingen betreut. Dies war der erste Einsatz des neuen Notfallseelsorgers, Pfarrer Steiner, bei der Feuerwehr Rangendingen. Die DRK-Bereitschaft, ein EA-RTW und die Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Aluminiumspäne beim Schleifen entzündet

Bereits am Morgen war es zu einem Metallbrand in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Starzelstraße gekommen. Dort waren Aluminiumspäne im Außenbereich bei Schleifarbeiten in Brand geraten. Eingeleitete Löschversuche mit Metallbrandlöschern, blieben zunächst ohne Erfolg. Das brennende Metall war auf einer Fläche von zwei mal einem Meter an der Gebäudefassade in Brand.