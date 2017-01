Rangendingen Fasnetauftakt mit Party im Festzelt

Rangendingen. Mehr als sieben Wochen Fasnet stehen bevor, das wollten viele Zuschauer mitfeiern. Beleuchtet wurde die Szene von wärmenden Schwedenfeuern mit dem eingesägten Namen der Hexengruppe. Glühwein und Heiße Rote waren als Stärkung gefragt.

Nach knackiger Fasnetmucke aus dem Hexenwagen übernahm die Narrenband des Musikvereins die musikalische Gestaltung. Sie wird auch in diesem Jahr die beiden Fasnetvereine aus Rangendingen bei deren Umzugsbesuchen begleiten und der Dorffasnet ihren Stempel aufdrücken.

Den geschmückten Hexenbesen stemmten die Mönchis unter der Leitung von Felix Müller routiniert in die Höhe. Unter dem Beifall der Zuschauer rutschte der Birkenstamm in die Bodenhülse, wo er festgekeilt wurde. Danach wurde im aufgestellten Zelt gleich eine Fasnetparty gefeiert. Auch für die jungen Gäste war gesorgt. Sie durften am Feuer Stockbrot backen. Den Mönchsgrabenhexen steht dieses Jahr zu ihrem 13. Bestehen am Wochenende vom 27. bis 29. Januar ein großes Narrenfest ins Haus. Am Freitag startet um 20 Uhr in der Festhalle der große Fasnetball mit der Live-Band "Why not". Hexentänze, Garde- und Showtänze sowie Guggenmusiken bestimmen das Programm. Höhepunkt des Wochenendes ist der Umzug am Sonntag, 29. Januar, der um 13.30 Uhr beginnt. Etwa 1800 Hästräger werden erwartet.