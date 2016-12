Rangendingen Angeklagter erhält zweite Chance

"Sie haben wirklich unverschämtes Glück gehabt", wandte sich der Vorsitzende Richter Hannes Breucker an den Angeklagten. Der Richter machte dem jungen Mann allerdings in unmissverständlichen Worten klar, dass es kein Pardon geben wird, wenn er seine Bewährungsauflagen nicht einhält: Zusammenarbeit mit einem Bewährungshelfer, eine ambulante Suchttherapie sowie unangemeldete Kontrollen der Leberwerte und Drogenscreenings. "Sie stehen immer noch mit einem Bein im Gefängnis".

Beleidigung, Bedrohung und Messer-Überfall

Breucker hielt dem 29-jährigen seine Straftaten noch einmal einzeln vor: Die Beleidigung und Bedrohung von Gästen in einer Rangendinger Kneipe, dann der Messer-Überfall auf einen Autofahrer mit dem Versuch, 2500 Euro zu erpressen, und schließlich die Beleidigung und Bedrohung von Polizeibeamten. Wäre er bei der polizeilichen Vernehmung an einen Haftrichter geraten, der ihn festgenommen hätte, so wäre der Fall für ihn ganz anders verlaufen: "Sie wären in Untersuchungshaft gekommen, hätten ihre Arbeitsstelle und womöglich ihren Wohnsitz verloren", verdeutlichte der Kammervorsitzende.