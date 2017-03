Rangendingen Ein schöner Eingang für den Ort

Einer Anfrage von Uschi Leins, im Feuerwehrhaus einmal monatlich einen Seniorennachmittag anbieten zu können, steht nach Ansicht des Rates nichts im Wege. Auch seitens der Gemeindeverwaltung in Rangendingen gibt es keine Einwände. Im Gegenteil: "Die Gemeinde steht da voll dahinter", sagte Josef Pfister. Weil auch der Ortschaftsrat das neue Angebot unterstützt, möchte Pfister nun in die Werbung für die Veranstaltung einsteigen. Dabei soll auch die Resonanz auf einen solchen Seniorennachmittag ausgelotet werden, so der Ortsvorsteher.

Von Roland Strie kam die Frage, ob es dann nicht angebracht wäre, die Decke des Feuerwehraufenthaltsraumes mit Schallschutzplatten auszustatten. Dies ist ein lang gehegter Wunsch, weil immer wieder bemängelt wurde, dass es in dem Raum bei Gesprächen unangenehm laut ist.