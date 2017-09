Rangendingen Ein neuer Teilnehmerrekord

Rangendingen. "Wir konnten gegenüber der schon sehr guten Beteiligung in unserem Jubiläumsjahr noch einmal eine Steigerung verzeichnen", freute sich Oberschützenmeister Jörg Länge bei der Siegerehrung im Schützenhaus. Zwei Damen- und eine Herrenmannschaft hatten die Luftgewehre angesetzt.

Und noch etwas anderes freute den Schützenmeister: Auch der angebotene Mittagstisch am Sonntag werde immer beliebter, stellte Länge fest. So ist das Vereinsschießen auch eine gute Einnahmequelle für den Verein.

Dass an diesem Wochenende und für das komplette Schießprogramm viele Helfer notwendig waren, würdigte Länge mit einem großen Dankeschön an alle Helfer in der Küche und im Team von Schießleiterin Simone Bortoli. Dass das Pokalschießen eine reine Männerdomäne ist, kann zumindest in Rangendingen nicht mehr behauptet werden.