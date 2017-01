Rangendingen "Dorfhockete soll etwas Besonderes bleiben"

Parken auf dem Schulhof ist nicht erwünscht

Die Herbstsitzung mit der Besprechung der Termine wurde auf Montag, 16. Oktober, gelegt. Hauptamtsleiter Manfred Haug von der Gemeindeverwaltung gab bekannt, dass zukünftig das widerrechtliche Parken auf dem Schulhof oder der Feuerwehrzufahrt bei Vereinsveranstaltungen in der Halle oder in der Aula geahndet würde. In diesen Bereichen sei nur ein Kurzparken bei Veranstaltungen zum Be- und Entladen erlaubt, sagte Haug. Entsprechende Schilder würden angebracht.

Außerdem gab er bekannt, dass bei der Gemeindeverwaltung eine große und stabile Leinwand sowie ein Beamer von den Vereinen für Veranstaltungen in der Halle ausgeliehen werden können. Beides sei extra für diesen Zweck angeschafft worden. Außerdem wiesen er und Hausmeister Hansi Schilling noch einmal darauf hin, dass ein Aufbau der Halle für Veranstaltungen frühestens Freitag ab 20 Uhr erlaubt sei.

Außerdem müssen nach den Veranstaltungen in der Halle sowohl der Schutzboden als auch die Fasnetbändele umgehend wieder abgebaut werden. Dies sei ein Wunsch der Schulverwaltung, um einen geregelten Sportbetrieb gewährleisten zu können.