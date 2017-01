Rangendingen Die Höfendorfer wehren sich gegen den Verlierer-Vorwurf

Auch ein Dorfentwicklungsplan sei bereits an ein Planungsbüro in Auftrag gegeben worden, zählte Beiter auf. Einen weiteren wichtigen Schritt zur Steigerung der Attraktivität der Ortschaft sieht Beiter in der Freischaltung der schnellen Internet-Verbindung im vergangenen Jahr. Auf positive Wirkungen hofft der Ortsvorsteher auch bei der Verschönerung des Ortskerns hinter der Kirche mit der Anlegung des Parkplatzes am Franz-von-Sales-Haus, in dessen Zug auch ein neuer Bauplatz innerhalb des Ortes entstehe.

Für den Brunnenplatz forderte Beiter einen möglichst raschen Baubeginn, da auch mit dieser Maßnahme der Ort aufgewertet würde. Beide Projekte sind Maßnahmen im Haushaltsplan, auf deren Umsetzung man in Höfendorf in diesem Jahr hofft. Aber auch beim Thema schnelles Internet habe man erst ein "Etappenziel" erreicht, so Beiter. Das Ziel heiße: Glasfaser an jedem Haus.

Die von ihm vorgelegten Zahlen geben dem vorsichtigen Optimismus des Ortschaftsrates durchaus Recht. Zwar hielt die rege Bautätigkeit von vier Neubauten 2015 mit einem Neubau in 2016 nicht Schritt. Doch dies sei zu erwarten gewesen, so Beiter. Dafür verzeichnete die Teilgemeinde bei der Einwohnerwanderung ein deutliches Plus. 30 Wegzügen standen 41 Zuzüge gegenüber.

Mit vier Neugeborenen gegenüber vier Sterbefällen weise der Ort auch einen erfreulichen Geburtenüberschuss von zwei Personen auf. Beides summiert sich auf ein Einwohnerplus von 13 Personen, sodass Höfendorf zu Beginn des Jahres 504 Einwohner zählt. Gegenüber 2014 bedeute dies sogar eine Zunahme von 22 Personen, allerdings habe Höfendorf 2008 auch schon 557 Einwohner gezählt. "Wir dürfen uns also nicht zurücklehnen", sondern müssen in unserem Bestreben, die Ortschaft weiter nach vorne zu bringen, am Ball bleiben, lautete seine Aufforderung an den Rat.

Zur Statistik: Die Zahlen im Schlachthäusle sind weiter rückläufig. Vier Schweine wurden geschlachtet. Auch in der "Bachkuche" gingen die Zahlen zurück. Noch 216 Brote wurden gebacken. 2015 waren es noch 327 und 2014 sogar noch über 400 gewesen.

Kindergarten wohl bald wieder voll belegt

Sieben Kinder besuchen aktuell die Kleinkindgruppe im Franz-von-Sales-Haus. Zehn Plätze stehen zur Verfügung. Im Kindergarten sind 22 von 25 Plätzen belegt. Dort kommen zehn Kinder aus Hart. "Sie sind uns herzlich willkommen", sagte Beiter.

Er rechne damit, dass die Plätze in beiden Einrichtungen wegen der Dynamik bis zum Juli wieder voll besetzt sind. 2016 wurden in Höfendorf die Anschlagtafel am Rathaus und das Feldkreuz beim Nikolausfeuer gerichtet. Bei den Oberen Gärten wurde eine Sitzbank und auf der Schorr zwei Albliegen aufgestellt.