Rangendingen Die Bratwurst gehört immer dazu

Rangendingen-Höfendorf. Im Wechsel mit der Mostprobe stellt das Most- und Weinfest der Höfendorfer Obstbauern alle zwei Jahre den Abschluss des Vereinsjahres dar, erzählt der Vorsitzende Lothar Eberhard. Dafür überlegen sich die Obstler jedes Mal eine kleine Besonderheit – dieses Mal war es eine kleine internationale Weinprobe, bei der insgesamt sechs Weine aus drei europäischen Ländern auf der Getränkekarte standen: Italien, Frankreich und Deutschland. Der einheimische Wein kam aus Württemberg und Baden – so dass es am Ende sogar vier Länder, oder zumindest Anbaugebiete waren.

Auch das Speisenangebot war diesen Weinen ausgepasst: "Die deutsche Bratwurst gehört halt immer dazu", stellte Eberhard fest. Zusätzlich gab es französisches Baguette. "Schließlich muss man auch mal über den Tellerrand hinausschauen", erklärte er die neue Idee.

Und das taten die Höfendorfer auch in punkto Unterhaltung. Da stand dann gleich mal noch eine Premiere auf der Bühne, die durchaus Gefallen fand: Benny Baur, Musikallrounder und Alleinunterhalter aus Höfendorf, trat erstmalig zusammen mit Hans-Paul Möller auf. Dieser ist amtierender zweiter Vorsitzender bei den Obstbauern – und seit vielen Jahren erfolgreicher Johnny-Cash-Interpret. Klare Sache, dass die beiden beim Mostfest dann auch Songs des großen amerikanischen Liedermachers spielten und sangen.