Rangendingen Der Zahn der Zeit nagt kräftig

Rangendingen-Bietenhausen. Oft seien es "kleine, laufende Unterhaltungsmaßnahmen", die vorgenommen werden müssen, erklärte Ortsvorsteher Josef Pfister. Unter diese Rubrik fallen die kaputten Anschlagschienen der Garagen beim Jugendraum, wo durch einen Spalt Ungeziefer eindringen könnte. Handlungsbedarf besteht auch bei den Fenstern in den Dreiecksgauben am Bürgerhaus. Hier könnte an den Ecken Regen eindringen, wird befürchtet.

Ein weiteres Problem: Eine Pflegepaten, die bislang einige Plätze im Ort betreuten, hören aus Altersgründen auf. Nachfolger sind nicht überall in Sicht. Betroffen ist die Fläche mit dem steinernen Kreuz an der Ecke Brunnenstraße/Bußstraße. Um den Pflegeaufwand zu verringern, soll hier ein Teil der Bepflanzung entfernt werden. "Hier ist weniger wahrscheinlich mehr", konstatierte Josef Pfister. Eventuell könne der Platz auch in ein Pflegeprogramm aufgenommen werden, meinte der Bürgermeister. Dann könnten eine Ehrenamtspauschale gezahlt und die Materialkosten erstattet werden.

Dass Büsche und Hecken von Privatgrundstücken in Straßen und Wege wachsen, wurde beim Ortsrundgang kritisiert. Die Grundstücksbesitzer sollen nun von der Gemeinde angeschrieben werden. Störend sei zudem, dass ein Einlaufschacht in der Neuen Straße beim Befahren Lärm verursache. Auch das soll behoben werden. Viel Laub und eine eingeschränkte Sicht für größere Fahrzeuge beim Abbiegen auf die Landstraße – das sind Argumente von Bürgern, mindestens einen der markanten Bäume am oberen Ortseingang von Bietenhausen zu fällen und durch kleinkronige Neupflanzungen zu ersetzen. Wuchernde Hecken sind auch ein Problem im Pfarrgarten.