Rangendingen Der Nachwuchs zeigt sein Können

Rangendingen-Bietenhausen. Obwohl derzeit keine Kinder aus Bietenhausen im Rangendinger Liederorchester mitspielen, waren die jüngsten Orchesterspieler aus der Gesamtgemeinde trotzdem zum Vorspielnachmittag ins Bürgerhaus gekommen. Dort ließen sie Stücke "Go down in Peace", "Songs of Thanksgivin’" sowie einen irischen Volkstanz erklingen.

Acht Kinder lernen derzeit bei Dirigentin Annette Klaiß die ersten Grundkenntnisse des Orchesterspiels. Klaiß betonte, dass das Liederorchester zwar zum Musikverein Rangendingen gehöre, doch dass dort auch Kinder aus den Musikvereinen Bietenhausen und Höfendorf herzlich willkommen seien. Die Leiterin erzählte auch, dass nach dem Generationenwechsel in der Jugendkapelle, aus der sehr viele ältere Spieler in die aktiven Kapellen gewechselt waren, praktisch das gesamte Liederorchester eine Stufe nach oben in die Jugendkapelle übernommen worden sei.

Bietenhausens Ex-Jugendleiter Walter Schmid, der am Sonntag anstelle des am Samstag neu gewählten Tobias Eggenweiler noch einmal durch das Programm führte, gab der Hoffnung Ausdruck, dass bald auch wieder Musikschüler aus Bietenhausen in der kleinen Kapelle mitspielen werden. Bisher war dies immer der Fall gewesen.