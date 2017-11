Rangendingen Der Funke springt schnell über

Rangendingen. Vom Schwabenland nach Irland – diese Reise steht Tom Murray schon bald bevor, denn in Kürze wird der Musiker seine schwäbische Wahlheimat verlassen und in sein Geburtsland zurückkehren.

Ein bisschen Wehmut ist zu spüren

Seine Abschiedstour, so erzählte er am Samstag, hat er schon hinter sich. Beim Herbstevent der Narrenzunft Jägi in Rangendingen absolvierte er nun das vorerst letzte öffentliche Konzert in Deutschland. Und obwohl bei der Veranstaltung eigentlich die Fröhlichkeit dominiert, war doch ein bisschen Wehmut zu spüren, als sich der Mann mit dem einnehmenden Lächeln und der Gitarre auf seinen Stuhl setzte, in die Saiten griff und Lieder anstimmte, die von der grünen Insel, von unendlichen Weiten und einem ganz besonderen Menschenschlag erzählen.