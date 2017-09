Rangendingen Der Fokus soll mehr auf Hilfe vor Ort liegen

Rangendingen. Das neue Konzept des Vereins "Schulen für Gambia" wird der Öffentlichkeit an einem Informationsnachmittag am Sonntag, 8. Oktober, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus in Rangendingen vorgestellt. Es soll aufgezeigt werden, wo die aktiven Vereinsmitglieder in naher Zukunft den Hebel ansetzen und die Familien in Gambia unterstützen wollen.