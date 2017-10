Rangendingen Bei Obstbauern ein gefragter Mann

Rangendingen. Seine 80 Jahre sieht man dem Jubilar bei weitem nicht an: körperlich und geistig ist Wannenmacher immer noch voll da. Und wenn er davon spricht, dass sein Leben jetzt auf einer "ruhigeren Ebene" abläuft, dann meint er damit, dass er sich mittlerweile aus seinen einstigen offiziellen Funktionen fast komplett zurückgezogen hat. Seinem Hobby, dem Obstbau, ist er aber nach wie vor eng verbunden und widmet ihm noch immer sehr viel Zeit, wenn auch mittlerweile mehr auf privater Ebene.

Im Kreisobstbauverband, dessen Fusion aus den beiden Bezirken im Landkreis er maßgeblich als Vorsitzender des Bezirks Hechingen mitgestaltet hatte, hat er seine Ämter mittlerweile abgegeben. Und auch an der Fachwarteausbildung, die er viele Jahre begleitete, ist er nicht mehr beteiligt. Doch das Interesse und die Neugierde an allem, was mit dem Obst- und Gartenbau zusammenhängt, sind geblieben.

Wannenmachers Rat und dessen unheimlich großes Wissen sind nach wie vor gefragt. Bis heute gibt er Schnittkurse fast im gesamten Landkreis. Nur: "Auf eine Leiter hinauf steige ich nicht mehr", sagt er eindeutig, nachdem er vor ein paar Jahren beim Baumschnitt von einer solchen gefallen war und dabei enormes Glück hatte, dass er seinem Hobby heute noch nachgehen kann.