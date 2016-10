Rangendingen Baustein der "Bewegungskultur" im Ort

Rangendingen. "Wir haben zwar etwas abgespeckt, sind aber trotzdem noch recht aktiv", zog der Vorsitzende Dieter Braun ein stolzes Resümee, nachdem er in einer Rückschau auf die Schlaglichter der vergangenen 40 Jahre des Vereins geblickt hatte. Gefeiert wurde im Gemeindehaus mit Hits und Schlagern der 50er- bis 70er-Jahre der Gruppe Jukebox und einem Menü für die Mitglieder. Auch heute werde bei den Outdoorsportlern noch viel gewandert – in der Heimat und auf schöne Alpengipfel, so Braun. Auch die Mountainbiker zeigten sich als äußerst aktive Gruppe, und in der Gymnastikstunde von Marlene Phillip könne jedermann mitmachen.

Das Breitensportangebot zeichne den Verein seit jeher aus, lobte Bürgermeister Johann Widmaier. Sport für Jung und Alt, der sich mit dem Slogan "Gesund aufwachsen in Rangendingen" decke und damit ein wichtiger Baustein der Bewegungskultur im Ort sei.

Nach den Reden wurde erst einmal gegessen und dann zur Musik von Ursula Lerch und Florian Conzelmann getanzt. Bei den Ehrungen wurden die Gründungsmitglieder Katharina Beiter, Anton Heck und Sebastian Wannenmacher ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehören außerdem Herbert Beiter, Werner Groiss, Magdalena Wild, Gerda Paulus, Maria Heck, Franz Neher sowie Helmut Wannenmacher dem Verein an.