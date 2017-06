Rangendingen Am Gasthaus Löwen geht es heiß her

73 Aktive, 43 Jugendfeuerwehrmänner und Löschzwerge sowie 40 Mitglieder der Alterabteilung zählt die Rangendinger Wehr derzeit, erklärte Dieringer. Einsatzleiter war Gesamtkommandanten Frank Oberpaarleiter, Zugführer Andreas Dittmann. Er wohnt seit einem Jahr in Rangendingen und ist hier in die Wehr gewechselt, wie Gesamtkommandant Christian Hermann erzählt.

Dass ein "umfassend ausgebildeter Feuerwehrmann", der sofort Führungsaufgaben übernehmen könne, in die Wehr eintrete, sei "ein Glücksfall", so Hermann.

Bevor die Wehr zusamemenpackte und sich zum Grillfest am Feuerwehrhaus traf, gratulierte Bürgermeister Johann Widmaier dem Team zu der gelungenen Übung. "Wir wissen und haben gesehen, dass wir bei euch in guten Händen sind", so sein Lob. Der Gemeinderat unterstütze die Arbeit der Feuerwehr. Denn am Samstag präsentierten die Löschmänner erstmals ihre neuen Einsatzhelme.